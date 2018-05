Napad na taksówkarza w Sanoku. 47-latek został zaatakowany przez dwóch pasażerów - mówi Anna Oleniacz z zespołu prasowego policji w Sanoku. Do zdarzenia doszło wczoraj tuż po godzinie 13.

Mężczyzna, który siedział za kierowcą, przytrzymał taksówkarza za szyję i przycisnął go do oparcia fotela. W tym czasie drugi z pasażerów, który siedział na siedzeniu obok, wyrwał mężczyźnie telefon. Taksówkarz zatrzymał swój samochód i udało mu się wysiąść z tego samochodu i wyrwać napastnikom - relacjonuje Anna Oleniacz.



Napastnicy złapali jednak taksówkarza i go pobili. Potem uciekli.



Policjantom udało się ich złapać. 29- i 35-latek przebywają w policyjnym areszcie. Na szczęście napadnięty taksówkarz ma niegroźne obrażenia.