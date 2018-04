Według najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", zmniejszyła się przewaga PiS nad opozycją. Gdyby wybory odbyły się dziś, na partię rządzącą (razem z Porozumieniem i Solidarną Polską) zagłosowałoby 31,8 proc. wyborców. To o 7,6 pkt proc. mniej niż w analogicznym sondażu sprzed miesiąca. "To nie spadek, ale prawdziwe tąpnięcie (...). To efekt m.in. kryzysu wywołanego premiami dla ministrów" - komentuje notowania Prawa i Sprawiedliwości "Rzeczpospolita".

