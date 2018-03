Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, szef gabinetu premiera Marek Suski, szef Komitetu Stałego Jacek Sasin oraz inne osoby z kierownictwa Kancelarii Premiera. W sumie kilkanaście osób z gabinetu Mateusza Morawieckiego dostało nagrody. Stało się to w momencie, kiedy wyszło na jaw, że w ubiegłym roku nagrody swoim ministrom przyznała ówczesna premier Beata Szydło.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dostała nagrodę. Ale jak zapewnia - oddała ją / Marcin Obara / PAP

Joanna Kopcińska: Nagrodę dostałam, ale zwróciłam. Jako poseł zarabiałam więcej. Nie narzekam Czy starcza pani do 1-go? "Tak. Prowadziłam w życiu działalność gospodarczą. Potrafię oszczędzać i liczyć. Wspólnie z mężem prowadzę dom. Raz bywało lepiej, raz gorzej" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Joanna Kopcińska. Rzecznik rządu pytana przez Roberta Mazurka, czy dostała... czytaj więcej

Tym razem decyzję o nagrodach podjął nowy szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.



To było około trzech tysięcy złotych na osobę, za te dwa i pół miesiąca - tłumaczyła rzecznik rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.



Wcześniej - o sprawę nagród - Joanna Kopcińska była pytana przez Roberta Mazurka. Na pytanie: Czyli, nie ma pani pieniędzy na koncie, nie dostała pani nagrody?



Rzecznik rządu odpowiedziała: Pieniądze tym osobom, które zostały przyznane, zostały zwrócone. (...)



A pani konkretnie?



Ja konkretnie miałam na koncie przez krótki czas. Zwróciłam.



Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dopytywał o szczegóły. To jest nagroda, która została przypisana za pracę od 18 grudnia. Wpłynęła bodajże w lutym - powiedziała Joanna Kopcińska.



Nagrody - podobnie jak poprzednie za czasów Beaty Szydło - zostały przyznane jako metoda zwiększenia wynagrodzenia.



Co z pieniądzmi zrobili inni ministrowie? Tego to ja nie wiem. Proszę pytać jak postąpili - zakończyła rzecznik rządu Joanna Kopcińska.



(ug)