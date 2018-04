Tak ciepłego kwietnia pod Tatrami nie pamiętają nawet najstarsi górale. Nie pamiętają, bo nie mogą. Musieliby żyć znacznie ponad sto lat. Od takiego czasu w Zakopanem prowadzone są pomiary meteorologiczne i do tej pory nie zdarzyło się, by w tym wiosennym miesiącu było aż tak ciepło. To tym bardziej zaskakujące, że w ubiegłym roku o tej porze pod Tatrami sypał śnieg i pod koniec kwietnia leżało go w Zakopanem ponad 20 cm.

REKLAMA