Dane najgroźniejszych ok. 800 przestępców seksualnych zamieszczono w jawnym rejestrze przestępców seksualnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on dostępny dla każdego. "Ochrona dzieci przed krzywdą jest ważniejsza niż prawo do anonimowości dla pedofilów" - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

REKLAMA