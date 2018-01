Wydalenie z zawodu grozi 2 nauczycielom z II LO w Chełmie na Lubelszczyźnie. Mieli znieważyć z powodu koloru skóry ucznia z innej szkoły. Chłopak jako osoba towarzysząca przyszedł na próbę poloneza przed studniówką do swojej koleżanki - uczennicy II LO. Kontrola kuratorium potwierdza, że mogło dojść do znieważenia.

zdj. ilustracyjne / Krzysztof Kot / Archiwum RMF FM

Część osób, które składały wyjaśnienia, potwierdza, że taki fakt miał miejsce. Dalsze postępowanie będzie prowadził rzecznik dyscyplinarny. Jednocześnie powiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową w Lublinie o możliwości popełnienia przestępstwa: mogło dojść nie tylko do naruszenia przepisów Karty Nauczyciela, czyli godności zawodu nauczyciela, ale też przepisów karnych - powiedziała Jolanta Misiak z lubelskiego kuratorium.

Prokurator Piotr Sitarski zapowiedział, że śledczy wykorzystają ustalenia kuratorium w trybie procesowym. W przypadku odpowiedzialności karnej, nauczycielom może grozić do 3 lat więzienia za znieważenie na tle rasowym.

O incydencie w II LO w Chełmie napisał "Dziennik Wschodni". Gazeta powołuje się na treść skargi złożonej przez matkę chłopca w Wydziale Oświaty tamtejszego Urzędu Miejskiego.

Według "Dziennika Wschodniego" chłopak, który wyróżnia się ciemniejszym kolorem skóry, został zaproszony na studniówkę przez jedną z maturzystek II LO w Chełmie i w ub. tygodniu uczestniczył w próbie tańca poloneza. Dwójka nauczycieli tego liceum miała to komentować w niewybredny sposób mówiąc, że dziewczyna "przyprowadziła sobie Murzyna" i "pasują do siebie, jak dwie czarne krople wody", a chłopaka pytać, "kto go poskładał".

Gazeta napisała też, że dyrekcja II LO w Chełmie zaprosiła ucznia, jego matkę, oboje zamieszanych w tę sprawę nauczycieli i doprowadziła do konfrontacji ucznia z nauczycielami. Nauczyciele przeprosili chłopca zapewniając, że były to tylko żarty. Matka chłopaka złożyła jednak oficjalną skargę.

(j.)