​"O cztery miliardy złotych rocznie wzrosną obciążenia dla właścicieli firm transportowych" - alarmują do Ministerstwa Infrastruktury zrzeszenia przewoźników. To jedna z ich uwag do najnowszego projektu ustawy o zmianie sposobu wynagradzania kierowców zawodowych. Wyższe wydatki przewoźników wynikałyby z tego, że większa część wynagrodzenia kierowcy byłaby mu wypłacana jako podstawowa pensja. A nie - jak teraz - jako premie i nadgodziny. "To będzie więcej pieniędzy dla fiskusa. A często mniej dla kierowcy" - przewiduje Joanna Jasiewicz ze związku Transport i Logistyka. Projekt Ministerstwa Infrastruktury podoba się związkowcom z NSZZ Solidarność.

Zdj. ilustracyjne /Marcin Bednarski /PAP

