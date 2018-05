Powinniśmy być z wami solidarni i was zrozumieć - mówił były prezydent Lech Wałęsa w czasie spotkania z protestującymi od 18 kwietnia w Sejmie osobami niepełnosprawnymi. Zadeklarował, że chciałby wnieść "jakiś wkład" do ich "walki". Protestujący zaapelowali do Wałęsy, aby z... czytaj więcej