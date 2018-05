Lech Wałęsa jest już w Sejmie. Były prezydent zapowiedział się przed weekendem z wizytą u protestujących na sejmowych korytarzach niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. "Informuję protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów, że będę u Was w Sejmie w poniedziałek 21 maja" - napisał Wałęsa w piątek na Twitterze.

Były prezydent Lech Wałęsa rozmawia z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi oraz opiekunami osób niepełnosprawnych. Wezwaliście mnie, więc jestem - powitał Wałęsa zebranych. Były prezydent zapewnił, że wspiera protest. Wam się to należy - mówił.





W zeszłym tygodniu w środę do protestujących w Sejmie chciała przyjść szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Nie została jednak wpuszczona do budynku parlamentu. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej przed biurem przepustek powiedzieli: Nie mamy informacji, że pani może wejść.

Jest mi przykro. Jestem obywatelką Polski, patriotką, osobą niepełnosprawną i uważam, że mam prawo wejść do tych ludzi i powiedzieć im: słuchajcie, niepełnosprawność to jest tylko coś, co się przydarza, z tym można żyć. Ale żeby można było z tym żyć, trzeba walczyć o swoje prawa. I o te prawa dzisiaj walczymy i chciałabym móc to robić razem z tymi ludźmi, ale niestety uniemożliwiono mi to - powiedziała.

Zaapelowała też do protestujących: Mam jedną prośbę do niepełnosprawnych i rodziców. Walczcie do końca, nie odpuszczajcie, teraz albo nigdy.

W czwartek protestujący niepełnosprawni Adrian Glinka i Jakub Hartwich przekazali, że dostali zakaz wychodzenia na spacery przed budynek Sejmu. Ich zdaniem, zostali oni ukarani za spotkanie z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską, która nie została wpuszczona do budynku parlamentu.

Protest trwa od 18 kwietnia

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów trwa od 18 kwietnia. Protestujący zgłaszali dwa postulaty: zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie; zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł.

Protestujący uważają, że dotychczas zrealizowano jeden z ich postulatów. Chodzi o podniesienie renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą, którą podpisał w poniedziałek prezydent, renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Prezydent podpisał również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem autorów ustawy (posłowie PiS) spełnia ona jeden z postulatów protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Innego zdania są protestujący, którzy uważają, że ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.

