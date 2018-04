Kolejna grupa niepełnosprawnych przypomina o sobie i przypomina o przedwyborczych obietnicach rządzących. Opiekunowie i osoby, u których niepełnosprawność pojawiła się po osiemnastym roku życia piszą list otwarty do Andrzeja Dudy i proszą o spotkanie.

W liście otwartym znalazło się przede wszystkim przypomnienie pisma, które Andrzej Duda wysłał na pięć dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich do opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ówczesny kandydat na prezydenta obiecywał w nim natychmiastowe przywrócenie równego traktowania opiekunów niepełnosprawnych dorosłych i dzieci. (...) Każdy kto ponosi trud opieki nad osobą niepełnosprawną powinien zasługiwać na równe traktowanie, bo każdy ma niezbywalne prawo do godnego życia.

Przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w państwie prawa powinno natychmiast stać się faktem. Powinno spowodować, że osoby, które bezprawnie zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego i obecnie pobierają jego rekompensatę, odzyskają utracone prawa nabyte (...) - pisał 5 maja 2015 do opiekunów Andrzej Duda.

Opiekunowie i niepełnosprawni skupieni w Stowarzyszeniu Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Stop Wykluczeniom" gorzko wypominają prezydentowi te obietnice. Nie dotrzymał Pan słowa. Nie jest Pan więc człowiekiem honoru. Nadal Polska nie jest państwem prawa, a jedynie bezprawia, w którym słyszalny jest wyłącznie głos tych, którzy stosują argument siły (okupacja Sejmu), a nie siłę argumentu (wyroki Trybunału Konstytucyjnego) - piszą do prezydenta.

Opiekunowie proszą o pilne spotkanie i przygotowanie rozwiązań dla osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po 18. roku życia. Przy dalszym braku zainteresowania władz RP stowarzyszenie wystąpi do Trybunału w Hadze "z zawiadomieniem o możliwości prowadzenia przez władze RP polityki ludobójstwa wobec tej grupy społecznej" - piszą w liście do prezydenta. Pismo trafiło także do premiera, minister Elżbiety Rafalskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich i parlamentarzystów.

>>> ZOBACZ LIST OPIEKUNÓW DO PREZYDENTA





(az)