Bank PKO BP ostrzega przed fałszywymi mailami "weryfikacyjnymi" rozsyłanymi przez cyberprzestępców. Pod pozorem blokady przelewów i konieczności "weryfikacji tożsamości" cyberprzestępcy proszą o kliknięcie w fałszywy link i podanie poufnych danych.

Kliknięcie w link kieruje do fałszywej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych wrażliwych (zdj. ilustracyjne)

Kliknięcie w link kieruje do fałszywej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych wrażliwych. "Przypominamy, że bank nigdy nie prosi podanie tego rodzaju danych przy logowaniu oraz nigdy nie rozsyła maili z linkiem do logowania do serwisu transakcyjnego. Prosimy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania, np. niewłaściwy adres, brak obrazka bezpieczeństwa" - przestrzega PKO BP.

Bank poinformował także, że w przypadku skorzystania z fałszywego linku "weryfikacyjnego" i podania jakichkolwiek danych na stronie internetowej przypominającej serwis iPKO, należy skontaktować się telefonicznie z konsultantem pod numerem 800 302 302 lub +48 81 535 60 60.

