Polski haker Armaged0n, czyli Tomasz T, który przez 6 lat oszukiwał, wyłudzał i włamywał się na konta – zatrzymany w Belgii. Śledczy przedstawili mu aż 181 zarzutów.

O sprawie poinformował portal niebezpiecznik.pl, zatrzymanie potwierdziła prokuratura okręgowa w Warszawie.

Lista przestępstw hakera jest bardzo dług i bardzo zróżnicowana. Tomasz T. wyłudził np. kilkadziesiąt tysięcy złotych z tzw. kart pre-paid, wykorzystując do tego komputery zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Podszywał się pod banki, firmy kurierskie i instytucje państwowe, np. urząd Głównego Inspektora Danych Osobowych.

Zaatakował giełdę kryptowalut i spowodował straty sięgające pół miliona złotych. Szyfrował dane na komputerach swoich ofiar, żądał okupu za ich odblokowanie.

Wpadł w Belgii, gdzie mieszkał i skąd dokonywał wielu przestępstw. Grozi mu teraz wiele lat za kratami. Przyznał się do postawionych mu zarzutów, śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie go na 3 miesiące.

Tomasz T. na stałe mieszkał razem z rodziną w Belgii znany był także jako Thomas lub Armaged0n.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje, aby osoby, które mogą być pokrzywdzone przez działalność Tomasza T. zgłaszały się do policji i składały zawiadomienia o przestępstwie.

