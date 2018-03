Łódzka prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo ws. wypadku drogowego, w którym zginął poseł Kukiz'15 Rafał Wójcikowski - poinformował w poniedziałek jej rzecznik Krzysztof Kopania.

Zebrany w sprawie materiał jest wystarczający; nie wymaga uzupełnienia ani rozszerzenia. Prokurator nie postawił nikomu zarzutów, natomiast w ciągu najbliższych dni przedstawi swoją decyzję końcową - zaznaczył Kopania.