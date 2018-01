IMGW informuje, że Europa zachodnia oraz południowa znajdują się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż z centrum nad zachodnia Rosją. Polska jest pod wpływem tego wyżu, w mroźnej i suchej masie powietrza kontynentalnego.

W niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna od -5, -4 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do -1, 0 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich od -5 do -1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

W poniedziałek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od -6, -5 st. C na północnym wschodzie do -2 st. C w centrum i do około 2 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich od -3 do 1 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, porywisty. Po południu na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h. Wiatr południowo-wschodni i południowy.

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

Od wtorku delikatne ocieplenie. Nie będzie mrozów, a temperatura miejscami będzie oscylować wokół 5 st. C.