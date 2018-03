W całej Polsce mroźno będzie jeszcze tylko dzisiaj i w niedzielę. Od poniedziałku zapowiada się znaczne ocieplenie, temperatura sięgnie 8 st. Celsjusza.

Dzisiaj w całej Polsce mrozy. Najzimniej ma być w województwie lubelskim i podlaskim, temperatura wyniesie tam -8 st. C. Najwyższą temperaturę termometry pokażą w zachodniopomorskim: -1 st. C. Na zachodzie Polski, w województwach zachodniopomorskim i lubuskim przewidywane jest zachmurzenie duże.

Prognoza pogody na dzisiaj / INTERIA.PL

Jutro ma być cieplej. W zachodnich województwach maksymalna temperatura w ciągu dnia sięgnie 2 st. C. W pozostałej części kraju nadal będzie temperatura na minusie: do -4 st. C w Podlaskiem. W całej Polsce przewidywane jest przejściowe zachmurzenie.



Prognoza pogody na jutro / INTERIA.PL

W poniedziałek w całej Polsce temperatura będzie utrzymywać się powyżej zera. Najcieplej będzie w województwie zachodniopomorskim: do 8 st. C. Na zachodzie Polski ma być pochmurno, w pozostałej części kraju przejściowe zachmurzenie.