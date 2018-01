Początek przyszłego tygodnia zwiastuje słoneczną pogodę i temperatury powyżej zera. Śnieg z deszczem może spaść dopiero w środę.

Gdy wyjrzymy za okno wydaje nam się, że mamy jesień lub wiosnę. Rzadko zdarza się, że w styczniu występują tak wysokie temperatury. Ten rok jest szczególny i niewiele wskazuje, by cokolwiek miało się w najbliższych dniach zmienić.

Chłodniej co prawda będzie w poniedziałek, ale tylko w Bydgoszczy termometry wskażą 0 st.Celsjusza. W pozostałych miejscach w Polsce temperatura powinna być wyższa. Do tego bezchmurne niebo i brak jakichkolwiek opadów.



We wtorek podobnie, choć trochę cieplej. W Opolu i we Wrocławiu termometry powinny wskazać 5 st. powyżej zera. Również tego dnia nie powinno padać.



Sytuacja lekko może zmienić się w środę. Wówczas spodziewane są opady deszczu, a w środkowej i wschodniej Polsce - śniegu z deszczem. Uwzględniając wysokie temperatury (we Wrocławiu nawet 8 st. C.) może się zrobić nieprzyjemnie, a szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.



Choć w środę może padać śnieg z deszczem, to wciąż nie doczekamy się śniegu z prawdziwego zdarzenia. Ten spodziewany jest dopiero w drugiej połowie miesiąca.

Pogoda w poniedziałek / INTERIA.PL

Pogoda we wtorek / INTERIA.PL

Pogoda w środę / INTERIA.PL

