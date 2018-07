We wtorek ustaną opady deszczu, odczujemy również wzrost temperatury. Prawdziwego lata możemy spodziewać się w następny weekend, kiedy to temperatury sięgną nawet 30 st. C - wynika z najnowszych prognoz.

Zdj. ilustracyjne / Marek Zakrzewski / PAP

IMGW informuje, że na północną Europę oddziałuje wyż znad Skandynawii, który swym klinem obejmuje także środkową część kontynentu. Z kolei Europa Zachodnia, Wschodnia i Południowa są pod wpływem niżów z ośrodkami nad Zatoką Biskajską, Balearami, Bałkanami oraz na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji. Polska jest pomiędzy klinem wyżowym na zachodzie i wypełniającym się niżem na wschodzie. Z północy napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego.



W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Deszcz ze śniegiem możliwy także w Sudetach. W województwach południowych prognozowana suma opadów do 15 mm, a w Karpatach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 14-16 st. C na wschodzie do 20 st. C na północnym zachodzie, chłodniej na Podhalu - 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, na wybrzeżu i w górach w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie całkowite i tam chwilami deszcz o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 20 mm na Lubelszczyźnie oraz do 15 mm na Mazurach i Mazowszu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na wschodzie i Podhalu do 22 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, na wybrzeżu w porywach do 75 km/h, a w Tatrach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek / INTERIA.PL

