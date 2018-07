Zachmurzenie i burze - taka pogoda czeka nas przez najbliższe dni. Będzie jednak bardzo ciepło - do 27 stopni Celsjusza.

zdj. ilustracyjne / WALTER BIERI / PAP/EPA

W poniedziałek w całej Polsce przewidywane jest przejściowe zachmurzenie. W pięciu województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim przewidywane są burze.



Temperatura wyniesie od 24 stopni Celsjusza (m.in. w świętokrzyski i małopolskim) do 27 st. C w łódzkim i dolnośląskim.



Prognoza na poniedziałek / INTERIA.PL

We wtorek nad Polską pojawi się zachmurzenie duże, a w całej zachodniej części kraju przewidywane są burze. Termometry pokażą od 20 st. C (w woj. lubuskim) do 27. st. C w mazowieckim i łódzkim.

Prognoza na wtorek / INTERIA.PL

W środę strefa burzowa obejmie już całą Polskę. Najchłodniej - 20 st. C będzie w woj. zachodniopomorskim, a najcieplej - 27. st. C w mazowieckim.



Prognoza na środę / INTERIA.PL

