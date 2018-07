​W tej chwili w Polsce nie ma Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ta funkcja pozostaje nieobsadzona - tak w rozmowie z RMF FM mówi Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości i główny organizator aktualnych zmian w sądownictwie.

Stanisław Piotrowicz / Piotr Polak / PAP

Poseł PiS twierdzi, że sędzia Małgorzata Gersdorf nie ma żadnych podstaw do tego, by od dziś uważać się za I prezesa Sądu Najwyższego. Co więcej: nikt nie ma dziś do tego podstaw.

Prezes Gersdorf przeszła na emeryturę. Nie może być ktoś prezesem Sądu Najwyższego skoro nie jest czynnym sędzią SN - powiedział Piotrowicz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.

Na pytanie naszego dziennikarza, czy Małgorzata Gersdorf nie jest prezesem SN, a Józef Iwulski jest teraz prezesem SN czy dopiero nim będzie, poseł PiS odpowiedział: To należy do decyzji prezydenta.

Prezydent musi wydać stosowne postanowienie o powołaniu pełnomocnika do kierowania Sądem Najwyższym - dodał.

(ph)