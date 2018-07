"Stanowisko I Prezesa SN - niezależnie od tego, kto by nim był - ma kadencyjność określoną w Konstytucji. Ta kadencyjność nie podlega dyskusji i zmianom ustawowym" - oświadczyła prof. Małgorzata Gersdorf na konferencji prasowej. "To jest normalna procedura, że w momencie, kiedy I Prezes nie może wykonywać swoich obowiązków to na ten okres desygnuje swoje uprawnienia jako zastępującego I Prezesa sędziemu" - podkreśliła. "Pan prezydent ani mnie nie wyznaczył, ani mi nie powierzył żadnych obowiązków, w tym zakresie nie podjął żadnej decyzji w sposób skonkretyzowany" - poinformował dziennikarzy sędzia Józef Iwulski. "Pan prezydent wyraźnie oświadczył, że prezes Gersdorf przeszła w stan spoczynku z mocy ustawy. My w dyskusji prawniczej powiedzieliśmy, że mamy inne zdanie i pozostaliśmy przy swoich zdaniach" - relacjonował.

