7, 73, 74 i 9 - modernizację tych dróg krajowych obiecał podczas wizyty w Świętokrzyskiem szef rządu. Mateusza Morawiecki mówił, że dzięki temu województwo ma szansę na nowe inwestycje.

Mateusz Morawiecki / PAP/PIOTR POLAK /

Premier wymienił drogę numer 74, która ma być przebudowana na trasę ekspresową. Podkreślił, że rządowi zależy na przebudowie tej trasy. Dzięki temu Kielce mają zyskać wygodne połączenie z autostradą A jeden. Zmodernizowana ma być też droga 73 z Kielc przez Chmielnik Busko i Pacanów do Tarnowa.

Podczas wizyty w Jędrzejowie szef rządu wspomniał też o przebiegającej przez wschód województwa drodze nr 9, która łączy Radom przez Ostrowiec i Opatów z Rzeszowem, a także o planowanej budowie obwodnic miast.



Premier wymienił też trasę Via Carpatia, która co prawda ma przebiegać przez Lubelskie, a nie Świętokrzyskie, ale - jak mówił - "otworzy Polskę wschodnią na północ i na południe, też zwiększy szanse naszym przedsiębiorcom".



Mateusz Morawiecki podkreślał, że Świętokrzyskie to jego rodzinne strony, że pochodzi z Morawicy, a jego przodkowie z różnych części regionu. Wspominając o możliwej pomocy dla producentów win, żartował, że pod koniec dnia pojedzie do Morawicy, gdzie uprawiana jest winorośl i że "może go poczęstują".



