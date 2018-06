"Są siły różne, którym nie zależy na kompromisie, cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji" - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Fransem Timmermansem. Szef polskiego rządu dodał, że "staramy się dojść do jakiegoś porozumienia, uwzględniając konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości". "Jestem przygotowany i gotowy, by współpracować z premierem Mateuszem Morawieckim i jego rządem, w tym, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie obecnych problemów dot. Praworządności" - powiedział w Warszawie wiceszef KE.

Premier Mateusz Morawiecki i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans /Radek Pietruszka /PAP

