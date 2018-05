Obóz rządzący przywraca godność pracy i płacy dla Polaków. Działamy, aby Polska była wielka i silna rodziną, inwestujemy w przyszłość – mówił dziś w Kielcach premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Kielc mówił o głównych filarach realizowanych przez rząd.

Przez pierwsze ćwierćwiecze III Rzeczpospolitej na pewno to, czego najbardziej zwykłym, polskim rodzinom przede wszystkim brakowało to: godna praca, godna płaca, mieszkanie i rodzina. To cztery takie hasła, cztery takie filary, które wraz z rozpoczęciem naszych rządów, naszej administracji, postaraliśmy się zaadresować. Pokazaliśmy naszą drogę do poprawy w tych czterech podstawowych wymiarach każdego człowieka, a rodzin w szczególności - podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że za obecnych rządów "przywracana jest godność płacy i godność pracy".

Szef rządu zapowiedział także, że w 2019 r. "na pewno kilkadziesiąt tysięcy mieszkań - może nawet do 100 tys. mieszkań - będzie z programu Mieszkanie plus w budowie".

W ten sposób chcemy stworzyć nowe perspektywy, nowe możliwości do powrotów dla ludzi, którzy zdecydowali się na emigrację, ale również łatwiejszego osiedlania się w miastach, miejscowościach - wskazał Morawiecki.

Premier zaznaczył, że obecny rząd "mocno odróżnia (od poprzedników) polityka społeczno-gospodarcza" ukierunkowana na rodzinę. Mówił m.in. o programie "Rodzina 500 plus". To są programy rodzinne, programy (...) po to, żeby Polska była wielka, silna rodziną. Nie tylko dzisiaj ale też za 20 lat i za 50 lat - powiedział Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, obóz rządzący inwestuje w przyszłość.

Nasz program gospodarczy, nasze działania dla ludzi, ale też dla przedsiębiorców są programem na 10 lat, który ma cztery podstawowe wymiary, czyli dobrą pracę, godną płacę, rodzinę i miejsce zamieszkania, mieszkanie - mówił.

Jak podkreślił, rząd chce zmienić sposób podejścia do gospodarki, a także do poszczególnych filarów gospodarki, jakimi są: przedsiębiorcy, podatki, sposób ich ściągania, jak również innowacyjność, inwestycje, czy oszczędności.

Działając dla ludzi zwyciężamy już teraz wojnę z mafiami VAT-owskimi i przestępcami podatkowymi - dodał.

