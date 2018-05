Biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa; flaga ma łączyć wszystkich nas ponad podziałami i poglądami - podkreślił w środę podczas obchodów Dnia Flagi RP w Stalowej Woli premier Mateusz Morawiecki. Uroczystość z udziałem premiera rozpoczęła się od podniesienia na maszt biało-czerwonej flagi oraz odegrania hymnu.

Morawiecki powiedział, że jest bardzo wzruszony, że w Dniu Flagi może być właśnie w Stalowej Woli. Mieście, które w czasach II Rzeczpospolitej, pod koniec II Rzeczpospolitej, symbolizowało nasza dumę i nasze marzenia, nasze aspiracje. Sama nazwa Stalowa Wola pochodzi przecież z przemówienia ministra spraw wojskowych Tadeusza Kasprzyckiego, który mówił, że stalowa wola narodu polskiego doprowadzi do nowoczesności, do wzmocnienia polskiej gospodarki - zauważył szef rządu.



Tego chcemy także dzisiaj, takie marzenia również nam dzisiaj przyświecają" - podkreślił Morawiecki.



Jak mówił, wzruszamy się, kiedy słyszymy hymn narodowy, kiedy nasi sportowcy odnoszą zwycięstwo. Kiedy polska drużyna narodowa gra i jak wkrótce będzie grała, malujemy sobie z radości twarze na kolory biało-czerwone. Wyrażamy w ten sposób naszą największą, najwyższą radość - powiedział premier.



Chcę wyrazić najwyższą radość z powody tego święta i z tego powodu, że biel i czerwień, jako nasze barwy narodowe, łączą nas. Nie bez powodu Dzień Flagi jest także dniem łączności z Polakami za granicą, Dniem Polonii. Polacy za granicą to najlepsze świadectwo, że Polakiem można być wszędzie, to najlepsze świadectwo, że ten jest Polakiem, kto czuje się Polakiem, to jednocześnie dowód na to, że każdy może być Polakiem, każdy kto dba o Polskę gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku na świecie, jest Polakiem - powiedział premier.



Podkreślił, że polskość to: solidarność, wolność, walka o prawdę, stan ducha. Dzisiaj wywieszamy nasze flagi i będą one wisieć tak, jak zdecydowałem, do końca jubileuszowego roku niepodległości - dodał premier.



Jak zauważył, barwy flagi: biel i czerwień wyznaczają zarówno przyszłość, jak i przypominają o przeszłości. Biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa ani prawicowa. Biało-czerwona flaga ma łączyć wszystkich nas, ponad podziałami, ponad poglądami - powiedział szef rządu.

Chcę, żeby polska flaga zawsze taka była, żebyśmy dla realizacji naszej racji stanu po prostu wszyscy działali pod tą flagą - oświadczył Morawiecki.



Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.



2 maja obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto ustanowione w 2002 r. przez Senat w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.

