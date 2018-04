Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło dziś do Urzędu Miasta Poznania. Agenci na zlecenie prokuratury w Zielonej Górze sprawdzają czy władze stolicy Wielkopolski nie zaniżyły wartości działki sprzedanej prywatnemu inwestorowi.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Agenci weszli do urzędu przed południem. Zapukali do gabinetu prezydenta miasta i Biura Nadzoru Właścicielskiego. Od urzędników zażądali dokumentów dotyczących sprzedaży działki, na której do niedawna mieścił się dworzec PKS. Ponad 3-hektarowy teren w ścisłym centrum sprzedano za 9 mln złotych. Przetarg wygrała firma, która buduje na nim biurowiec i mieszkania.

Śledczy sprawdzają, czy cena za teren w tej lokalizacji nie była za niska. CBA działa na zlecenie prokuratury w Zielonej Górze, która nie chce dziś mówić o szczegółach.

Wiadomo, że śledztwo toczy się pod kątem działania na szkodę PKS-u, którego właścicielem w Poznaniu jest miasto.