Małopolska policja poszukuje mieszkanki Czernichowa Anny Galos. Według najnowszych informacji zaginiona wysiadła 4 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 na przystanku końcowym Kraków Salwator ul. Księcia Józefa/Królowej Jadwigi, po czym pieszo udała się w kierunku Mostu Zwierzynieckiego. Do chwili obecnej kobieta nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Krzeszowicach

Poszukiwana Anna Galos / Policja /

Zaginiona 4 czerwca br. około godz. 14:00 wyszła z miejsca zamieszkania w m. Czernichów. Ostatni raz kobieta widziana była około godz. 17:20, gdy wsiadała do autobusu linii 229 (kursującego na trasie Kamień- Kraków Salwator). Według najnowszych informacji zaginiona wysiadła około godz. 18:00 na przystanku końcowym Kraków Salwator ul. Księcia Józefa/Królowej Jadwigi, po czym pieszo udała się w kierunku Mostu Zwierzynieckiego. Do chwili obecnej kobieta nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Do chwili obecnej kobieta nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej:

Wzrost: 160 cm

Waga: ok. 80 kg

Budowa ciała: tęga

Twarz: owalna

Oczy: zielone

Włosy: długie do ramion, w kolorze jasny blond

W dniu zaginięcia kobieta była ubrana w: czarną koszule na ramiączkach oraz szare materiałowe spodnie- typu rybaczki. Miała przy sobie brązową torebkę (z krótkimi podwójnymi uszami).

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Krzeszowicach:

Tel. 12 257-91-11, 12 257-91-13 lub 997.