Dziewięć osób przewieziono do szpitala z objawami zaczadzenia w wyniku pożaru, do którego doszło na terenie marketu w Brzegu. Do zdarzenia doszło przed południem w sklepie przy ulicy Łokietka w Brzegu.

Na miejscu ratownicy musieli udzielić pierwszej pomocy dziewięciu osobom z objawami zatrucia tlenkiem węgla (zdj. ilustracyjne) /Piotr Bułakowski /RMF FM

