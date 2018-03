Od czwartku można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji – oświadczył wiceszef resortu sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Zaczynamy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy – dodał.

Tak, jak obiecaliśmy, chcemy przywracać sprawiedliwość. Chcemy, aby komisja działała w sposób skuteczny i realny pomagała ludziom i to właśnie staje się ciałem. Dużo szybciej niż się tego spodziewaliśmy - ocenił Jaki. Zaczynamy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy - podkreślił, wskazując, że od czwartku można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Dotyczy to nieruchomości, w stosunku do których komisja już wydała decyzje i są one ostateczne. Jaki wskazał tu na nieruchomości znajdujące się pod adresami: Poznańska 14, Marszałkowska 43, Nowogrodzka 6a, Nabielaka 9, Noakowskiego 16.

Wszystkie terminy, w jakich można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia podane są Biuletynie Informacji Publicznej.



Jaki zwrócił ponadto uwagę, by składane wnioski były bardzo dobrze udokumentowane. Aby przedstawić tam dowody na krzywdę, na podniesione czynsze, na ewentualne szykanowanie. Wszystkie te elementy będą brane pod uwagę przez komisję przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej wypłacie odszkodowania i o wysokości tego odszkodowania - podkreślił.



Szef komisji poinformował jednocześnie, że świadczenia będą wypłacane ze środków m.st. Warszawy, ale też z "tych które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja".