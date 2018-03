Komisja weryfikacyjna przekaże wezwanie dla prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej na rozprawę, która odbędzie się 28 marca. Poinformował o tym szef komisji Patryk Jaki.

Jaki oświadczył, że we wtorek komisja wyda trzy decyzje dot. trzech kolejnych nieruchomości, a w środę odbędzie się konferencja przedstawicieli komisji.

Jak dodał, w poniedziałek 26 marca komisja podejmie kolejne decyzje dot. nieruchomości, w których rozprawy już się odbyły.



28 marca w środę odbędzie się pierwsza rozprawa na tzw. zasadach "ogólnych". Na tę rozprawę zostaną dzisiaj przekazane wezwania dla dwóch osób. Pierwszą osobą będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz (wezwana-PAP) jeszcze raz, tym razem na nowych zasadach - powiedział Jaki. Jak wyjaśnił, w związku z nowelizacją ustawy o komisji, jeśli Gronkiewicz-Waltz się nie stawi "będzie mogła zostać ukarana i to kwotą wyższą niż w pierwotnej ustawie".



Po drugie w międzyczasie do komisji trafił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który pokazał, że również postępowanie komisji wcześniej, w przypadku wcześniejszych grzywien było słuszne - zauważył szef komisji. Jaki poinformował, że drugą osobą, która otrzyma wezwanie od komisji, będzie przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która - jak dodał - jest przewodniczącą organu, który ma "obowiązek sprawować nadzór i kontrolę nad prezydentem miasta".

Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 14 lutego br. Przewiduje ona zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.



Nowe przepisy zakładają wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. W toku prac nad nowelą podkreślano, że chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania niezgodnych z prawem orzeczeń sądów oraz decyzji organów.



Nowelizowana ustawa zakłada ponadto, że przedmiotem postępowania rozpoznawczego przed komisją mogą być zarówno decyzje ostateczne, jak i nieostateczne. Ponadto, wprowadza nowy rodzaj postępowania - tzw. postępowanie ogólne.

