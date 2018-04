Z powodu silnego wiatru ponad 4 tysiące odbiorców w różnych regionach Polski nie ma prądu.W nocy strażacy kilkadziesiąt razy wyjeżdżali też do usuwania skutków obfitych opadów deszczu. Najczęściej robili to na Pomorzu.

Silnie wiało w przeważającej części kraju, ale najwięcej awarii - aż 1600 - odnotowano w woj. lubuskim. 1000 było ich na Podlasiu.



400 gospodarstw domowych jest bez prądu w woj. łódzkim. Wiatr pozbawił też zasilania część mieszkańców Podkarpacia, Warmii i Mazur oraz Śląska.

Dziś w kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu kraju większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, stopniowo od zachodu zanikające. Temperatura maksymalna od 2 st. - 4 st. na północnym wschodzie i nad morzem do 5 st., 8 st. na przeważającym obszarze i 10 st. miejscami na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na krańcach wschodnich jeszcze okresami dość silny, prawie w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wiatr w porywach osiągać może 65 km/h, na wschodzie 75 km/h, a w Karpatach 100 km/h.





Jutro na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni



W nocy z poniedziałku na wtorek w kraju będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie początkowo zachmurzenie duże i tam zanikające słabe opady śniegu. Nad ranem na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -5 st., -2 st. na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum, do 1 st., 3 st. na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, stopniowo od zachodu skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wiatr w górach osiągać może w porywach 80 km/h.



We wtorek zachmurzenie umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie oraz północy kraju, duże. W północnej i zachodniej części kraju okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st., 8 st. na krańcach północno wschodnich oraz na wschodnim wybrzeżu do 11 st., 15 st. na przeważającym obszarze 17 st. i 18 st. miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, z kierunków południowych. Wiatr w górach osiągać może w porywach 80 km/h.