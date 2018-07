Woda z kranów nadaje się tylko do spłukiwania sanitariatów, bo znajdują się w niej bakterie z grupy coli i entero-koki. Z takimi problemami zmagają się mieszkańcy kilku miejscowości na Pomorzu. Mają pretensje do władz - które według nich - informacji o skażeniu wody nie podały wszystkim mieszkańcom.

Sprawa dotyczy Kosakowa, Pierwoszyna i niektórych osiedli Dębogórza oraz Mechelinek.



Informacja pojawiła się za późno. Ja dowiedziałem się w sklepie. Każdy wstał, mył zęby, pił kawę, herbatę, przygotowywał śniadanie czy obiad - mówi jeden z mieszkańców obawiający się o swoje zdrowie.

Inni rozmówcy naszego reportera Kuby Kaługi wskazują, że część mieszkańców już teraz boryka się z problemami żołądkowymi.



Czekamy na to co dalej. Do poniedziałku będziemy mieli dostarczaną wodę w baniakach. To jest ok. 3 litrów na osobę - wskazuje jedna z mieszkanek Kosakowa i dodaje, że trzy litry mają wystarczyć na wszystkie potrzeby: mycie, gotowanie, sprzątanie, picie.



Władze gminy Kosakowo poinformowały, że w piątek rozpoczęły działania naprawcze w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody. Woda będzie systematycznie spuszczana z hydrantów pożarowych.

"Prosimy mieszkańców Kosakowa, Pierwoszyna, osiedla Anchoria w Mechelinkach oraz osiedla Harmony w Dębogórzu o spuszczanie wody w kranach oraz w sanitariatach w celu filtracji sieci wodociągowych" - podano w oficjalnym komunikacie.



