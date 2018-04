Uważajcie na oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy! Chodzi o firmy wysyłające listy i e-maile, w których oferują przyznanie patentu po wpłaceniu pieniędzy na ich konta bankowe. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury złożyła właśnie dyrekcja Urzędu Patentowego.

Może to być fałszywe wezwanie do zapłaty na konto fałszywego pomysłodawcy, który w ten sposób chce się wzbogacić. Wezwania opiewają na różne kwoty: od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych - ostrzega dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego.

Ta firma nie daje żadnego prawa, żadnego patentu. Firmy chcą wpisywać do rzekomych rejestrów, których tak naprawdę nie ma. Robią to wysyłając listy z naszą nazwą. Kwoty gromadzone przez oszustów nigdy nie trafią do budżetu państwa - podkreśla.

Mówimy o fałszywych wezwaniach bazujących na faktycznych prawach Urzędu Patentowego, na które powołuje się ten nieuczciwy przedsiębiorca - dodaje Adamczak.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY PRZYGOTOWANE PRZEZ OSZUSTÓW:

Przykładowe wezwanie przygotowane przez oszustów /

Po czym poznać takie fałszywe wezwanie? Urząd Patentowy podpowiada:

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

- sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,

- upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000,

- skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Należy podkreślić, że wskazane wyżej działania nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane. Urząd Patentowy nie współpracuje z podmiotami składającymi takie oferty, w szczególności z firmami używającymi nazw: TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm oraz Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o. - ostrzega Urząd Patentowy.

(ph)