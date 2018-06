​Dwóch mężczyzn oblało benzyną, a następnie podpaliło 59-letnią kobietę. Po kilku dniach zmarła w szpitalu. Do tych zdarzeń doszło w 2016 r. w Aleksandrowie Łódzkim. Sąd pierwszej instancji skazał Krzysztofa C. i Ryszarda D. na dożywocie. We wtorek Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał tę decyzję. Wyrok jest już prawomocny.

zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

