Odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej, odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym ma stanąć pomnik b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - to niektóre z punktów obchodów VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Plac Piłsudskiego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

W programie przedstawionym przez PiS na Twitterze znalazł się również apel rodzin smoleńskich, w którym wystosowano zaproszenie do udziału w obchodach.



"Marsz - na którym spotkamy się po raz dziewięćdziesiąty szósty - będzie marszem ostatnim. 96 ofiar tragedii smoleńskiej i 96 marszów w obronie prawdy, godności i pamięci. To nie jest zbieżność przypadkowa. W tych dopełniających się liczbach zawarta jest wielka moc symboliczna" - czytamy w apelu.



Ponadto rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej podziękowały uczestnikom marszów, służbom porządkowym i funkcjonariuszom służb mundurowych za "zapewnienie bezpiecznych przemarszów".



Obchody rozpoczną się od mszy świętej o godz. 8:00 w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Po mszy świętej odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Od godz. 9:00 do 15:00 przewidziane są dwa bloki filmowe na pl. Piłsudskiego.

O godz. 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego, po której o 15:30 nastąpi odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej 2010 r., po którym nastąpi złożenie wieńców przed pomnikiem.



Następnie o godz. 16:00 odsłonięty zostanie kamień w miejscu, w którym ma stanąć pomnik b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Na 16:15 przewidziane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Następnie odbędzie się półgodzinny koncert.



Wieczorem zaplanowano mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, a po przemarszu z bazyliki przed Pałac Prezydencki przemówienie wygłosi ponownie prezes PiS. Uroczystości zakończą się o 21:15 przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej.



10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie samolotu Tu-154M wiozącego delegację na obchody katyńskie zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i najwyżsi dowódcy.

