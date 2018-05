Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie "urlopu wytchnieniowego" dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz "czeku opiekuńczego" dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała na konferencji prasowej, że proponowane przez PO rozwiązania, to "efekt pracy ostatnich wielu lat". Zapewniła też, że były one konsultowane m.in. z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami.



Ustawa ta do dotychczasowych świadczeń, które wymagają modernizacji, wprowadza przede wszystkim do dyspozycji rodzin i samych niesamodzielnych czek opiekuńczy o wartości 1000, 800 lub 600 złotych miesięcznie po to, żeby można było za te pieniądze zakupić usługi opiekuńcze, w tym miejscu, w którym rodzina uzna to za najlepsze dla siebie - mówił senator PO Mieczysław Augustyn. Dodał, że projekt PO zakłada wprowadzenie też m.in. "urlop wytchnieniowy" dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi, elastyczny czas pracy i ochronę w pracy dla opiekunów osób niesamodzielnych, a także urlop opiekuńczy do 6 miesięcy w celu sprawowania opieki, możliwy do uzyskania za zaświadczeniem lekarskim o potrzebie opieki. Podkreślił, że półroczny urlop pozwalałby "powrócić do pracy tym wszystkim, którzy chwilowo będą zobowiązani do tego, żeby się zająć swoimi bliskimi".



Posłanka PO Magdalena Kochan zapowiedziała też złożenie poprawki do będącego po pierwszym czytaniu w Sejmie projektu noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Złożymy poprawkę, która idzie w sukurs strajkującym mamom; mówimy, że zasiłek pielęgnacyjny winien wynosić 500 złotych - oświadczyła.



Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; drugi to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

(mn)