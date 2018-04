PiS przygotował projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś trafił on do Sejmu. Jak poinformował Andrzej Matusiewicz (PiS) projekt dotyczy m.in. kwestii budżetu Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów - członków tej Izby.

Na stronie Sejmu pojawiła się informacja o złożeniu takiego poselskiego projektu, ale dotychczas nie opublikowano jego treści. Poseł Matusiewicz - który jest przedstawicielem wnioskodawców - powiedział PAP, że najważniejsze zmiany proponowane w projekcie noweli dotyczą Izby Dyscyplinarnej SN.



Najważniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie to doprecyzowanie przepisów, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów SN członków Izby Dyscyplinarnej" - zaznaczył. Matusiewicz dodał, że projekt przewiduje również modyfikacje przepisów dotyczących budżetu Izby Dyscyplinarnej SN. "Tu jest większa autonomia tej izby ze względu na to żeby sędziowie tej izby byli też w zakresie finansowym niezależni - wyjaśnił.



Matusiewicz powiedział też, że w projekcie "dookreślane jest też, żeby najpierw był wyłoniony pełny skład sędziów SN, a potem następował wybór I prezesa Sądu Najwyższego".



We wtorek weszła w życie nowa ustawa o SN. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną też dwie nowe Izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ustawa zakłada wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba Dyscyplinarna - według przepisów, które weszły we wtorek w życie - ma mieć odrębną kancelarię prezesa SN kierującego jej pracą. Izba ta może samodzielnie kształtować projekt swego budżetu. Jej sędziowie będą zarabiać o 40 proc. więcej niż sędziowie w innych izbach.



Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dotychczas ten wiek to 70 lat).