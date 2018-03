Nie ma żadnych podstaw, by Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych znajdowały się w budynku Sądu Najwyższego przy placu Krasińskich - pisze w opinii do prezydenckiego projektu regulaminu SN jego Pierwsza Prezes prof. Małgorzata Gersdorf. Sąd Najwyższy wystąpił do ministra infrastruktury o wskazanie obiektu, który mógłby być wykorzystany na potrzeby dwóch nowo tworzonych izb.

