Robert Mazurek: Kiedy zostanie pani oficjalnie ogłoszona kandydatką na prezydenta Wrocławia?

Mirosława Stachowiak-Różecka: Myślę, że w ciągu kilku dni zostaną ogłoszeni wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w dużych miastach.

Również pani w tym gronie - nie spodziewamy się niespodzianek. Pani poseł, czy to będzie najbardziej dżentelmeńska kampania samorządowa w historii? W końcu Kazimierz Ujazdowski, który jest pani głównym rywalem, to pani kolega partyjny przez lata.

Nie wiem, czy dżentelmeńska. Myślę - patrząc na to, jacy kandydaci się we Wrocławiu objawili - że faktycznie będą dwa obozy: będzie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości walczył o prezydenturę Wrocławia i będzie reszta, która na razie wewnątrz, między sobą, rywalizuje. I tak naprawdę wszyscy kandydaci, którzy się po tamtej stronie objawili, byli swego czasu mniej lub bardziej - albo są do dziś - związani z Rafałem Dutkiewiczem.

Kazimierz Ujazdowski to w końcu były wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.

Ale również związany z Rafałem Dutkiewiczem. Swego czasu, przypomnę, tworzył z prezydentem Wrocławia partię polityczną...

Tak, Polska XXI.

...zresztą to było wtedy jedno z wyjść Kazimierza Ujazdowskiego, Kazia Wędrowniczka, z Prawa i Sprawiedliwości...

Nie przeszkadzało pani, jak tenże Kazio Wędrowniczek - jak pani teraz słodko mówi o Kazimierzu Ujazdowskim - cztery lata temu panią popierał. Pani cztery lata temu również starała się o prezydenturę Wrocławia i wtedy Kazimierz Ujazdowski panią wspierał, namawiał do głosowania na panią.

Są nawet takie zdjęcia na Twitterze, które być może są do wykorzystania w tej kampanii, gdzie mówi otwarcie, że tylko w drugiej turze można poprzeć Mirosławę Stachowiak-Różecką. Ja oczywiście wtedy za to poparcie byłam wdzięczna, bo sądzę, że mi to pomogło, wtedy był politykiem Prawa i Sprawiedliwości - natomiast dziś ewidentnie jest po drugiej stronie. Ja chcę powiedzieć coś takiego: tak patrzę na Kazimierza Ujazdowskiego - bo my nie jesteśmy zdziwieni, że on ponownie wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, trochę nas już do tego przyzwyczaił...

To prawda, Kazimierz Ujazdowski był w kilku partiach.

...ja chcę tylko powiedzieć, panie redaktorze, że był taki czas, kiedy po katastrofie smoleńskiej wrócił, kiedy nawet ja wierzyłam w to, że to jest kwestia emocji, że chce razem z nami budować Polskę, a tymczasem dziś już wiem, że ten powrót był po prostu cyniczny, wynikał z wyrachowania, z faktu, że być może zrobiło się dla niego trochę miejsca w Prawie i Sprawiedliwości.

Teraz wszyscy jesteście bardzo surowi, ale przypominam pani, że to był wiceprzewodniczący partii. Pani rywalem będzie również Jacek Sutryk, to współpracownik Rafała Dutkiewicza. W jednym z sondaży on nawet prowadzi.

Z tymi sondażami to jest tak, że kto je robi - ten wygrywa.

To prawda.

Tak że spokojnie z tymi sondażami. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze coś takiego, nawiązując do Kazimierza Ujazdowskiego...

Ale nie rozmawiamy o Kazimierzu Ujazdowskim.

Panie redaktorze...

Niech się pani nie gniewa. To jest rozmowa z panią. Jak tu przyjdzie Kazimierz Ujazdowski, porozmawiam chętnie z nim...

Dobrze. Jacek Sutryk. Jacek Sutryk - urzędnik Rafała Dutkiewicza. Rzeczywiście jak na razie wydaje się przez niego popierany. Zwrócę tylko uwagę, że te sondaże, które pokazywały jego zwycięstwo, to takie jakieś nawiązujące do koalicji, która - jak na razie - we Wrocławiu nie istnieje.

Prawo i Sprawiedliwość nigdy we Wrocławiu nie wygrało. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej?

Ale co to znaczy: Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało i miałoby być inaczej? Bo po prostu...

No właśnie, to jest moje pytanie.

...bo po prostu wrocławianie rozumieją i pragną we Wrocławiu zmiany. Bo jeżeli mają do wyboru kandydatów, którzy - jak mówię - wszyscy wywodzą się mniej lub bardziej ze środowiska Rafała Dutkiewicza, to oznacza, że ci ludzie nie proponują żadnej zmiany.

Niech się pani nie gniewa, ale teraz bardzo pani przeszkadza Kazimierz Ujazdowski...

Nie przeszkadza mi bardzo Kazimierz Ujazdowski, panie redaktorze. Nie jest moim problemem, tylko jest problemem tak naprawdę Grzegorza Schetyny i wyborców Platformy Obywatelskiej. To jest problem Grzegorza Schetyny, że on musi swoich wyborców przekonać do tego, że polityk kiedyś z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dziś może reprezentować poglądy Platformy Obywatelskiej.

Chciałem panią spytać nie o sondaże, już nawet nie o Wrocław. Taki niepełnosprawny wrocławianin, jak sobie patrzy na to, co się teraz dzieje w Sejmie i na tych protestujących niepełnosprawnych i ich matki, to co może sobie myśleć o Prawie i Sprawiedliwości? Że ta partia go oszukała, bo kiedy kilka lat temu był taki sam protest w Sejmie, za rządów Platformy, to wszyscy tam byli, wszyscy popierali, a teraz co? Zapomnieliście o nich?

Widzicie państwo, to jest tak... Na wstępie trzeba powiedzieć krótko: sama ta grupa, która dziś protestuje w Sejmie, przyznała w rozmowach, że jedynie Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście cokolwiek robi, gdy idzie o politykę prospołeczną - oni to doceniają. To trzeba powiedzieć otwarcie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości: pani minister, premier, prezydent podjęli z nimi rozmowy.

A pani wicepremier Szydło...

Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeśli pan pozwoli, ja chętnie odpowiem na pytanie, tylko żeby nie było ich 150...

Ale to właśnie na tym polega. Czasu mamy mało, a chcemy się dowiedzieć wszystkiego.

Jeśli mogę, to już odpowiadam. Każdemu, kto mówi, że ten protest jest niepotrzebny, albo że nie wiadomo, dlaczego protestują, albo że nie mają racji, chcę powiedzieć krótko: w każdej chwili mogą się z tymi ludźmi zamienić. Oni naprawdę nie mają wyboru, więc ja jestem zwolenniczką, żeby rzeczywiście tej grupie pomóc, żeby się wsłuchać w jej głos, jak najszybciej spróbować ten problem rozwiązać.

To co pani powie wicepremier ds. społecznych Beacie Szydło, która zamiast spotkać się z protestującymi spływała Dunajcem z flisakami? Bawiła się świetnie, sądząc po zdjęciach.

Panie redaktorze, gdy idzie o panią premier Beatę Szydło, to chyba na antenie nie trzeba udowadniać, że podczas swojego premierostwa naprawdę zrobiła dla Polaków i polityki prospołecznej i rodzinnej dużo.



Mirosława Stachowiak-Różecka: Donald Tusk wykreował coś takiego, jak filozofia nieodpowiedzialności

"Donald Tusk wykreował coś takiego, jak filozofia nieodpowiedzialności" mówiła w internetowej części rozmowy posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Nasz gość odniósł się w ten sposób do wczorajszych zeznań byłego premiera przed sądem w procesie Tomasza Arabskiego. Na pytanie, czy Donald Tusk może zagrozić Andrzejowi Dudzie w najbliższych wyborach prezydenckich Stachowiak-Różecka powiedziała: "Musi się zdecydować, czy chce wrócić na scenę polityczną i czy to, co w tej chwili robi, nie sprawi, że nie będzie miał po co wracać". Posłanka PiS dodała na koniec: "Nie można żadnego kandydata bagatelizować".

