Szef MSZ Jacek Czaputowicz wręczył nominację Piotrowi Wawrzykowi na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Nowy wiceszef MSZ będzie odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Piotr Wawrzyk urodził się w 1967 roku. Jest adiunktem w Instytucie Europeistyki WDiNP UW, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wawrzyk latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie brał udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2000-2002 współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do prawa UE.



Nowy wiceminister będzie odpowiadał w resorcie za sprawy prawne i traktatowe - wcześniej za kwestie te odpowiadał obecny szef MSZ Jacek Czaputowicz, który na początku stycznia zastąpił Witolda Waszczykowskiego na stanowisku szefa polskiej dyplomacji.



Od grudnia ub.r. - w związku z mianowaniem Joanny Wroneckiej stałą przedstawicielką RP przy Narodach Zjednoczonych - nieobsadzone jest także stanowisko wiceszefa resortu spraw zagranicznych ds. polityki afrykańskiej i bliskowschodniej oraz współpracy rozwojowej.



W ramach zmian od czasu objęcia teki ministerialnej przez Czaputowicza odpowiedzialność za nadzór nad pracami resortu dot. kontaktów z państwami europejskimi przejął wiceszef MSZ ds. konsularnych, wschodnich i polityki bezpieczeństwa Bartosz Cichocki. Do tej pory departament ten podlegał bezpośrednio ministrowi Waszczykowskiemu.



Wczoraj resort spraw zagranicznych poinformował również, że Czaputowicz powołał nowego dyrektora generalnego służby zagranicznej. Będzie nim Maciej Szymański, który do tej pory kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ, a wcześniej pełnił m.in. funkcje ambasadora RP w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Słowenii. Zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Jasionowskiego, który od nowego roku objął funkcję ambasadora w Chorwacji.



Szef MSZ rozwiązał ponadto gabinet polityczny. W skład kierowanego przez Jana Parysa gabinetu wchodzili Piotr Łysakowski, Sylwia Ługowska-Bulak, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Elżbieta Królikowska-Avis oraz Joanna Gepfert.

(mpw)