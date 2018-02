Szef ministerstwa spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złożył wniosek o powołanie przez premiera Mateusza Morawickiego na wiceministra dr. hab. Piotra Wawrzyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwiązał też gabinet polityczny.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Jak dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do MSZ, Wawrzyk ma odpowiadać m.in. za sprawy prawne i traktatowe, które wcześniej, jeszcze jako wiceminister, nadzorował obecny szef dyplomacji.



Czaputowicz powołał również nowego dyrektora generalnego służby zagranicznej. Będzie nim Maciej Szymański, który do tej pory kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Wcześniej pełnił m.in. funkcje ambasadora RP w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Słowenii.



Szef MSZ rozwiązał ponadto gabinet polityczny. W skład kierowanego przez Jana Parysa gabinetu wchodzili Piotr Łysakowski, Sylwia Ługowska-Bulak, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Elżbieta Królikowska-Avis oraz Joanna Gepfert.



Zmiany kadrowe dotyczą również placówek zagranicznych. "Odwołanych zostało 10 ambasadorów, którzy opuszczą placówki do lata bieżącego roku i 7 konsulów generalnych" - podał resort.



Nowy minister wymienił również 9 dyrektorów oraz 9 zastępców dyrektorów departamentów oraz biur MSZ.