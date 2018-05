​Piotr K., ps. "Klima", usłyszał zarzut podżegania do chuligańskich zachowań w trakcie meczu Lech - Legia. Prokuratura rozważa, czy skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Drugiemu z zatrzymanych mężczyzn Mikołajowi N. przedstawiono zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji i wtargnięcie na murawę z zasłoniętą twarzą - co jest zagrożone karą do 10 lat więzienia. Mężczyzna miał rzucić prętem w kierunku interweniującego policjanta. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Magdalena Mazur-Prus podkreśliła, że prokurator prowadzący sprawę rozważa skierowanie do sądu wniosków o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn.

REKLAMA