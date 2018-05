Poznańska policja zatrzymała dwóch kolejnych pseudokibiców po zeszłotygodniowych zajściach na stadionie Lecha podczas meczu z Legią Warszawa. Mecz został przerwany po tym, jak grupa kibiców wrzuciła na boisko świece dymne, a kilkudziesięciu z nich wtargnęło na boisko.

Kibice Lecha Poznań rzucający race dymne podczas meczu grupy mistrzowskiej ostatniej kolejki sezonu Ekstraklasy z Legią Warszawa / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jeden z zatrzymanych mężczyzn to prowadzący doping na drugiej trybunie, czyli tzw. kotle. Według śledczych, to on miał podżegać do tego, co stało się podczas meczu. Mężczyzna może usłyszeć zarzut nakłaniania do popełnienia przestępstwa. Jego przesłuchanie zaplanowano na jutro.

Kolejny z zatrzymanych miał z kolei - w ocenie policji - uderzyć metalowym prętem interweniujących funkcjonariuszy.

W sumie po ubiegłotygodniowych zajściach zostało już zatrzymanych 30 osób. Wobec jedno z mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt.