Torebka z latarką w środku – zaprojektowana we współpracy z Salvadorem Dali; pierwsze perfumy Christiana Diora we flakonie w kształcie amfory, czyli kobiecej sylwetki i suknia tego słynnego projektanta, która rozpoczęła styl New Look – to przedsmak tego, co pojawi się na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

