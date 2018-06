Do wypadku 50-letniej turystki doszło w Pieninach w środę. Na miejsce poleciał śmigłowiec TOPR z Zakopanego. Poszkodowana trafiła do szpitala.

/ Bartek Paulus / Bartłomiej Paulus, RMF FM





Około godziny 14 ratownicy przyjęli zgłoszenie o kobiecie, która spadła ze szlaku. Na miejsce zdarzenia wyjechało kilka zespołów ratowników, dodatkowo wezwany został do pomocy śmigłowiec TOPR z Zakopanego.



Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się, że turystka ma uraz głowy, ręki i ma wiele potłuczeń. Kobieta została ewakuowana do miejsca, gdzie czekał śmigłowiec TOPR.



50-latka trafiła do szpitala.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.



(nm)