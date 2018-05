Pociąg Pendolino śmiertelnie potrącił osobę przechodzącą przez torowisko w Katowicach-Piotrowicach, na trasie z Katowic w kierunku Bielska-Białej, Żywca, Wisły i Zwardonia. Z powodu wypadku opóźnionych jest wiele składów.

Jak podały Koleje Śląskie, ruch pasażerski na odcinku Tychy - Katowice Ligota został wstrzymany. W zamian dla pasażerów lokalnych linii przygotowano autobusy.

Niektóre pociągi - m.in. poranny pociąg z Katowic do Wisły Głębce oraz pociąg z Bielska-Białej do Katowic - skierowano drogą okrężną przez stacje Orzesze Jaśkowice i Mikołów. Oznacza to duże opóźnienia.



Opóźnione są także inne pociągi, m.in. skład jadący ze stacji Tychy Lodowisko do Częstochowy oraz pociąg z Wisły Głębce do Katowic.

Przerwa w ruchu na tej trasie może spowodować opóźnienia na wielu liniach w regionie. Utrudnienia dotkną też pasażerów pociągów ekspresowych. Zablokowany szlak kolejowy prowadzi do granic z Czechami i Słowacją.

(mpw)