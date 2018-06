Gestem jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu - powiedział do zgromadzonych na Polach Lednickich papież Franciszek. Nagranie z jego wypowiedzią wyemitowano w sobotę w trakcie Spotkania Młodych Lednica 2000.

Papież Franciszek / Adam Guz / PAP

Nad Jeziorem Lednickim przez całą sobotę trwa XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000 z udziałem 85 tys. pielgrzymów. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Jestem". W tym roku gościem Lednicy był prezydent Andrzej Duda.

Spotkaniom pod Bramą-Rybą rokrocznie towarzyszy papieskie przesłanie; wcześniej przygotowywali je także Jan Paweł II i Benedykt XVI. Papież Franciszek w odtworzonym w sobotę przesłaniu pozdrowił "rozważających na Lednicy słowa Pana Jezusa: Ja jestem z wami przez wszystkie dni".

Cieszę się waszą inicjatywą i obecnością. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili także wy wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Oddajcie mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy - powiedział Franciszek.

Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej ojczyzny, gestem jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię - dodał.

Św. Jan Paweł II jest jednym ze szczególnych bohaterów tegorocznego spotkania. Jak powiedział PAP duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000, dominikanin o. Wojciech Prus, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości trzeba również pamiętać o polskim papieżu - ojcu naszej wolności. To on uczył nas wszystkich dziękować za tę wolność, dziękować za naszą ziemię - podkreślił.

Elementem tegorocznego spotkania na Polach Lednickich jest m.in. wspólny gest całowania ziemi. Pod Bramę-Rybę wniesiony został fotel, na którym Jan Paweł II siedział w 1999 roku w trakcie spotkania w polskim parlamencie. Odtworzony został też fragment jego wystąpienia w Sejmie.

Wątki patriotyczne w 100-lecie polskiej niepodległości przewijają się przez całe lednickie spotkanie. Jednym z symboli tegorocznej Lednicy jest biało-czerwona flaga, którą otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Flagi są prezentem od prezydenta RP.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra.