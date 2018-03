​Łódzcy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Poinformowała o tym rzeczniczka policji w Łódzkiem Joanna Kącka.

Jak zaznaczyła - funkcjonariusze działając w oparciu o postanowienia z Prokuratury Regionalnej w Łodzi - zatrzymali w Mławie i Nidzicy trzy kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 23 do 46 lat.

Realizacja była kontynuacją sprawy, która początek miała w kwietniu 2017 roku. Wówczas do aresztu trafił 44-letni Roman M. Mężczyzna jest podejrzany o organizowane siatki osób zakładających rachunki bankowe, na które wpływały pieniądze z oszustw dokonywanych metodą na policjanta - wyjaśniła.



Z zebranego materiału wynika, że zwerbowane osoby zakładały konta, a następnie za uzgodnione wynagrodzenie przekazywały do nich karty bankomatowe i numery pin, aby mocodawcy mogli pobierać wpływy. Pieniądze były wypłacane na terenie Wielkiej Brytanii przez innych członków grupy.



Ustalenia śledczych wskazują, że posiadacze rachunków, po ich założeniu oraz przekazaniu dokumentacji i kodów do bankowości elektronicznej, nie interesowali się dalszymi operacjami.



Szacuje się, że grupa wyłudziła ponad 700 tys. zł.



Jak informuje Kącka, w sprawie przewidywane są kolejne zatrzymania, które mogą dotyczyć nawet ponad 200 osób.

