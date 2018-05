Poziom zalewiska, za którym powinni być trzej poszukiwani po wstrząsie w kopalni Zofiówka, ciągle się obniża – poinformowała południu Jastrzębska Spółka Węglowa. Mimo to zalewisko nadal nie pozwala na przeszukanie znajdującego się za nim chodnika.

Ratownicy przed kopalnią Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / PAP/Andrzej Grygiel /

W rozpoczętej dziś ósmej dobie akcji, ratownicy ciągle usiłują obniżyć poziom zalewiska. Utworzyła je woda spływająca do najniższego miejsca zniszczonego chodnika. Za tym miejscem powinni być poszukiwani pracownicy - wcześniej uchwycono tam sygnały z nadajników w górniczych lampach.

W sobotę rano JSW przekazała, że choć lustro wody powoli opadało, efektywność prac spadła ze względu na znajdujący się w wodzie gęsty szlam. W nocy ratownicy przetransportowali i zamontowali kompozytową pompę szlamową, która umożliwia wypompowywanie wody zanieczyszczonej urobkiem.



Opadające lustro wody uwolniło jednocześnie metan. Dziś jego stężenie w wyrobisku uniemożliwiało uruchomienie znajdującej się na miejscu wydajnej pompy elektrycznej. W dalszym ciągu system pomp zasilano sprężonym powietrzem; to jedyne urządzenia, których można użyć w warunkach akcji.



O godz. 15 spółka wydała komunikat, w którym przekazała, że w ciągu poprzedniej godziny poziom lustra wody obniżył się o kilkanaście centymetrów. Pracująca kompozytowa pompa szlamowa systematycznie obniżała lustro wody. Wyłaniały się elementy konstrukcyjne wzmacniające skrzyżowanie chodnika H-10 z chodnikiem podścianowym H-2.



Mimo to zalewisko wciąż nie pozwalało w tym czasie na przeszukanie całego odcinka chodnika.



Ratownicy zdiagnozowali też, że woda spływa do zalewiska z dwóch kierunków tworzących skrzyżowanie.



W wyniku silnego wstrząsu 5 maja w kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek. W akcji bierze udział około tysiąca osób.