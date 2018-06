25-letni Michał W., oskarżony o napaść na taksówkarza w Pępicach w województwie opolskim został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok ogłoszony we wtorek przez Sąd Okręgowy w Opolu nie jest prawomocny.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, 6 marca 2018 r. w okolicach miejscowości Pępice pod Brzegiem Michał W. zamówił kurs taksówką do pobliskiej wioski. Kiedy auto wyjechało poza zabudowania, miał zażądać od kierowcy pieniędzy. Taksówkarz odmówił, a wtedy 25-latek uderzył go dwa razy nożem w głowę. Doszło do szarpaniny, podczas której kierowca próbował się bronić śrubokrętem.

Michał W. uciekł z taksówki, a kierowca zadzwonił po pomoc. Policjanci zatrzymali podejrzanego niedaleko miejsca, gdzie doszło do bójki.

Michał W. nie przyznał się do winy. Według niego - to on był ofiarą napaści, a rany taksówkarzowi zadał w obronie koniecznej.

Wyrok jest nieprawomocny.

(ak)