Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 23-letniego Kamila K. oskarżonego o uprowadzenie i znęcanie się nad swoją partnerką. Ze względu na charakter sprawy proces toczy się z wyłączeniem jawności.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Kamil K. zamknął w swoim samochodzie Annę M. i ruszył w trasę obejmującą miejscowości województw opolskiego i dolnośląskiego. Według ustaleń śledczych, w czasie jazdy i podczas postojów bił ją pięściami oraz metalową puszką.

Jak wynika z akt sprawy, ofiara podsądnego była więziona, bita i dręczona przez siedem godzin. Dopiero podczas jednego z postojów udało się jej uciec. Kierowca zatrzymanego przez kobietę samochodu zawiózł pokrzywdzoną na policję. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, za co grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności - poinformowała Aneta Rempalska z biura prasowego Sądu Okręgowego w Opolu.



Według nieoficjalnych informacji, powodem agresji mężczyzny miała być zazdrość. Podczas śledztwa podsądny przyznał się do części zarzucanych mu czynów.